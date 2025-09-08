Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Verizon zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Verizon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 43,58 USD.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Verizon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 43,58 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,67 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 43,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 454.154 Verizon-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 47,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 8,66 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,59 USD am 11.01.2025. Mit einem Kursverlust von 13,74 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 21.07.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 USD je Verizon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot
Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer
Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Verizon Inc.
Analysen zu Verizon Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2018
|Verizon Overweight
|Barclays Capital
|22.01.2018
|Verizon Sector Outperform
|Scotia Howard Weil
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2017
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.2017
|Verizon Hold
|Argus Research Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2009
|Verizon Communications neues Kursziel
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|06.01.2009
|Verizon Communications Downgrade
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|24.04.2007
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen