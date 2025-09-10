DAX23.685 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.093 +1,3%Nas22.042 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,51 -1,6%Gold3.636 -0,1%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX knapp in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
11.09.25 16:13 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 43,66 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,14 EUR 0,19 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Verizon konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 43,66 USD. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 43,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 43,56 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364.661 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 7,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,90 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 21.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
