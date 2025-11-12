Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Verizon zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 40,85 USD.

Die Verizon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 40,85 USD. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 40,93 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 340.039 Stück.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 15,94 Prozent wieder erreichen. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Mit einem Kursverlust von 7,97 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Verizon gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 33,82 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile