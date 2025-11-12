Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Verizon am Abend ins Plus

Blick auf Verizon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 40,83 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 40,83 USD. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,95 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,78 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.252.312 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,69 USD aus.

Verizon gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,82 Mrd. USD – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

