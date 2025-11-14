Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag leichter

Verizon im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 40,96 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 40,96 USD. Bei 40,90 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741.440 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 13,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,23 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,74 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 0,78 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 33,82 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Aktie aus.

