Notierung im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit roten Vorzeichen

16.09.25 20:24 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,66 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,81 EUR -0,47 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 43,66 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 43,31 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,81 USD. Bisher wurden heute 1.103.006 Verizon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 16,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 34,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,70 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com

mehr Analysen