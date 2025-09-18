DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.310 +0,4%Nas22.583 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Notierung im Blick

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend gesucht

19.09.25 20:24 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 43,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,09 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 43,74 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 43,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,73 USD. Bisher wurden heute 3.100.798 Verizon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 8,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 16,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 21.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,21 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen