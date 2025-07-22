Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,96 USD ab.
Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 44,96 USD. Die Verizon-Aktie sank bis auf 44,87 USD. Mit einem Wert von 44,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 331.569 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 5,33 Prozent Luft nach oben. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus.
Am 21.07.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,18 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen.
Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 USD je Verizon-Aktie belaufen.
