Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 45,13 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 45,13 USD zu. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,17 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,94 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 790.088 Verizon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,93 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2024 mit 2,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.07.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Verizon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

