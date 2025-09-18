DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.473 +0,2%Nas22.725 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,82 +1,9%Gold3.779 +0,9%
Kursverlauf

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

23.09.25 16:10 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Verizon hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Verizon-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 43,16 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Verizon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 43,16 USD. Die Verizon-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,31 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 43,10 USD. Bei 43,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 379.302 Verizon-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,73 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 12,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD.

Verizon veröffentlichte am 21.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 USD, nach 1,09 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

