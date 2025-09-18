Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Dienstagabend freundlich

Verizon im Blick

Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 43,23 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 43,23 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Verizon-Aktie bei 43,31 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 43,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.198.459 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 8,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,05 Prozent.

Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je Verizon-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 21.07.2025. Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 USD je Verizon-Aktie belaufen.

