Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Verizon

Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 43,21 USD nach.

Die Verizon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 43,21 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 43,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 592.116 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 14,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Verizon veröffentlichte am 21.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 34,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Verizon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,70 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

