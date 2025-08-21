DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.323 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.777 -1,1%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Aktienentwicklung

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Montagabend tiefer

25.08.25 20:24 Uhr
25.08.25 20:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 44,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,98 EUR -0,11 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 44,16 USD. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,97 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,48 USD. Zuletzt wurden via New York 1.399.118 Verizon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je Verizon-Aktie.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,21 Prozent gesteigert.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

