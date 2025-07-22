Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon zieht am Mittwochabend an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 44,14 USD.
Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,14 USD. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 44,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 927.429 Verizon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 7,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 17,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 21.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 34,50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,80 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,70 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
