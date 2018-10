Verizon richtet freiwilliges Abfindungsangebot an 44.000 Mitarbeiter

Von Sarah Krouse

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Telekomkonzern Verizon hat im Rahmen seiner Sparbemühungen rund 44.000 Mitarbeitern ein freiwilliges Abfindungsangebot unterbreitet. Ein Sprecher von Verizon bestätigte den Umfang, über den das Wall Street Journal (WSJ) vor einigen Tagen berichtet hatte. Die Gesellschaft wolle die Belegschaft zusammenstreichen und habe tausenden von Angestellten Vorruhestandsregelungen offeriert, darunter auch ihrem gesamten Management, so das WSJ Ende September. Verizon will seine Kosten um 10 Milliarden US-Dollar senken und gleichzeitig auf ein schnelleres 5G-Netzwerk umsteigen.

Den Mitarbeitern, die für die Abfindungspakete in Frage kamen, sei eine Vergütung von drei Wochen für jedes Dienstjahr bis maximal 60 Wochen angeboten worden. An dem Tag, als Verizon das Angebot ankündigte, informierte das Unternehmen auch viele Mitarbeiter der Informationstechnologie darüber, dass sie im Rahmen eines 700 Millionen Dollar schweren Outsourcing-Vertrags an die indische Infosys übertragen würden.

Der Pool der Mitarbeiter, die entweder das Abfindungsangebot erhalten haben oder von dem Infosys-Deal betroffen sind, soll sich auf rund 30 Prozent der insgesamt 153.100 Mitarbeiter belaufen. "Strategisch werden wir mehr in die Transformation des Unternehmens investieren als in die Führung des Unternehmens", heißt es in dem Material zur Outsourcing-Vereinbarung. Im Rahmen dieses Pakts überträgt Verizon rund 2.500 Mitarbeiter in den USA und im Ausland an Infosys. Diese Mitarbeiter haben keinen Anspruch auf Abfindungen und erhalten ihren Bonus 2018 nicht, wenn ihnen eine Stelle bei Infosys angeboten wird und sie diese ablehnen.

"Es gibt eine Enttäuschung" unter den langjährigen Mitarbeitern, die zu Infosys wechseln müssen anstatt ein Abfindungsangebote zu erhalten, für das sie in Frage gekommen wären, sagte Jerry Risi, der mehr als 38 Jahren bei Verizon arbeitet und Senior Manager im Bereich IT ist.

