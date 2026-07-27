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Apax greift zu: Gerresheimer verkauft gleich zwei Geschäftsbereiche - Aktie mit Höhenflug

Apax greift zu: Gerresheimer verkauft gleich zwei Geschäftsbereiche - Aktie mit Höhenflug

Gerresheimer verkauft die Tochter Centor und das globale Geschäft für Primärverpackungen aus Kunststoff an Apax Partners. Der Erlös ist milliardenschwer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
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Der Verpackungshersteller Gerresheimer veräußert zwei Geschäftsbereiche für rund 1,5 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Apax Partners. Konkret trennt sich der Konzern nach eigenen Angaben von der Tochtergesellschaft Centor sowie von seinem globalen Geschäft für Primärverpackungen aus Kunststoff (Primary Packaging Plastics). Gerresheimer will mit den erwarteten Mittelzuflüssen die eigene Kapital- und Finanzierungsstruktur verbessern und den Verschuldungsgrad reduzieren.

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Man werde sich künftig verstärkt auf hochwertige Drug-Delivery-Systeme, Medizinprodukte sowie Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel fokussieren, erklärte Gerresheimer. Während der Vollzug des Centor-Verkaufs bis Ende des Geschäftsjahres 2026 angestrebt wird, soll die Transaktion für das Primary Packaging Plastics-Geschäft voraussichtlich im 1. Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.

Die betroffenen Geschäftsbereiche umfassen 16 Produktionsstandorte in neun Ländern mit etwa 2.400 Mitarbeitenden und erwirtschafteten 2025 zusammen einen Umsatz von rund 570 Millionen Euro.

Die Gerresheimer-Aktie zieht auf XETRA zeitweise kräftig um 11,15 Prozent auf 29,50 Euro an.

DOW JONES

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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27.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
03.07.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.