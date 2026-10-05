BioNTech-Aktie: Sind die anhaltenden Aktienverkäufe von Gründer Ugur Sahin ein Verkaufssignal?
Ugur Sahin hat im September und Anfang Oktober Aktien veräußert, doch der Löwenanteil seiner Beteiligung bleibt unberührt.
Werte in diesem Artikel
- Şahin verkauft planmäßig, nicht spontan
- Der Großteil seiner Anteile liegt unangetastet bei der Medine GmbH
- Analysten bleiben trotz der Verkäufe mehrheitlich positiv
Uğur Şahin, Mitgründer und CEO des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech, verkauft seit Anfang September regelmäßig Aktien. Die Transaktionen laufen laut SEC-Meldung über einen Handelsplan, der bereits im Juni aufgesetzt wurde. Betroffen ist nur ein kleiner Teil seiner Beteiligung.
Was die SEC-Meldungen zeigen
Am Donnerstag und am Freitag verkaufte Şahin laut Form 4 jeweils 17.000 Stammaktien, zu 97,4556 und 96,7249 US-Dollar je Aktie. Danach hielt er direkt noch 180.209 Papiere.
Die Verkaufsserie begann am 3. September mit 45.000 Aktien zu 102,8496 US-Dollar. An allen 21 Handelstagen bis zum 2. Oktober verkaufte Şahin Aktien, zusammen 678.000 Stück, der direkte Bestand fiel von 858.209 auf 180.209. Verkaufspreise zwischen rund 96 und 104 US-Dollar sind Transaktionspreise aus den Meldungen.
Handelsplan nach Rule 10b5-1
Die Form-4-Meldung der jüngsten Transaktionen weist die Verkäufe als Transaktionen nach Rule 10b5-1(c) aus. Solche Pläne müssen aufgesetzt werden, solange der Insider über keine kursrelevanten Insiderinformationen verfügt, die Verkäufe laufen danach automatisch ab. Der Plan wurde am 3. Juni aufgesetzt und damit vor der Prognosesenkung am 4. August.
Zeitlich fällt der Plan in die Phase nach der Ankündigung vom 10. März, wonach Şahin und Özlem Türeci bis Ende des Jahres in ein neues, unabhängiges mRNA-Unternehmen wechseln.
Was bei BioNTech unberührt bleibt
Die Verkäufe betreffen ausschließlich direkt gehaltene Aktien. Die indirekte Position der Medine GmbH, deren Alleingesellschafter Şahin ist, umfasst 39.218.111 Aktien und blieb in allen geprüften Meldungen unverändert.
Operativ steht BioNTech unter Druck: Im zweiten Quartal sank der Umsatz auf 105,6 Millionen Euro, der Nettoverlust stieg auf 820,8 Millionen Euro. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr wurde auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro gesenkt. Die Liquidität lag Ende Juni bei 16,63 Milliarden Euro, zudem läuft ein Rückkaufprogramm über bis zu 1,0 Milliarden US-Dollar bis 6. Mai 2027. Guido Oelkers soll spätestens am 1. Februar 2027 die Nachfolge Şahins als CEO antreten.
Was die Verkäufe für Anleger bedeuten
Als Verkaufssignal taugen die Transaktionen nur bedingt: Seit September hat Şahin weniger als 2 Prozent seiner gesamten Position von gut 39,4 Millionen Aktien abgegeben. Mit je 17.000 Stück entsprachen die jüngsten Tagesverkäufe zudem nur rund 2,5 Prozent des Nasdaq-Handelsvolumens vom 2. Oktober, ein spürbarer Angebotsüberhang entsteht daraus nicht. Für die Bewertung entscheidender ist, welche mRNA-Technologien und Rechte BioNTech an Arife abgibt. Vorgesehen sind im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung sowie Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren. Die verbindliche Vereinbarung sollte ursprünglich bis Ende Juni unterzeichnet sein, liegt aber weiterhin nicht vor. Laut Handelsblatt wird über Patente, Forschungsvermögenswerte, Finanzmittel und Personal gestritten, ein Scheitern der Gespräche gilt als nicht ausgeschlossen.
Rückhalt gibt die Bilanz: Die Liquidität von 16,63 Milliarden Euro entspricht gut drei Vierteln der Marktkapitalisierung von rund 21,6 Milliarden Euro. Die Pipeline ist damit nur mit einem vergleichsweise geringen Aufschlag eingepreist, solange der Mittelabfluss im Rahmen bleibt.
Analystenkonsens und Kursziele zu BioNTech-Aktie
Der Analystenkonsens lautet Strong Buy, bei 14 Ratings. Elf Analysten haben laut TipRanks eine Kaufempfehlung abgegeben, drei raten dazu, die Aktie zu halten. Das mittlere Kursziel liegt bei 126,85 US-Dollar, was der BioNTech-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf eine flache Performance gezeigt hat, noch ein Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent bescheinigt.
Zum Wochenstart ist davon aber wenig zu sehen: Aktuell gewinnt die BioNTech-Aktie an der NASDAQ 0,87 Prozent auf 97,74 US-Dollar.
Claudia Stephan, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.net
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