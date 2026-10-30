DAX 26.018 -0,1%ESt50 6.174 -0,5%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,30 -1,5%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.509 -0,3%Euro 1,1194 +0,0%Öl 116,8 +1,6%Gold 3.996 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Verkauf

Ahold Delhaize übernimmt Tesco-Geschäft in Tschechien und der Slowakei - Aktien steigen

Ahold Delhaize übernimmt Tesco-Geschäft in Tschechien und der Slowakei - Aktien steigen

Tesco verkauft seine Geschäfte in Tschechien und der Slowakei für netto 1,2 Milliarden Euro an Ahold Delhaize.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
32.41 EUR -0.28 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
Tesco PLC
6.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Der niederländische Lebensmittelhändler will seine Präsenz in Europa ausbauen.

Die britische Supermarktkette teilte am Freitag mit, erwartet werde, dass der jetzt vereinbarte Verkauf an Ahold in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werde. Nötig seien dazu noch behördliche Genehmigungen.

Werbung

Auf cash- und schuldenfreier Basis hat das Geschäft laut Tesco einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden Euro.

Ahold will seine Position in Mittel- und Südosteuropa durch den Zukauf stärken; das in Amsterdam börsennotierte Unternehmen erwartet neben zusätzlichem Umsatz auch positive Synergien.

Von Aimee Look

In Amsterdam steigt die Ahold-Aktie zeitweise 1,23 Prozent auf 32,92 Euro. In London legt Tesco derweil 1,17 Prozent auf 5,37 Pfund zu.

DOW JONES

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, KOEN VAN WEEL/AFP/Getty Images

Aktuelle Ahold Delhaize (Ahold) Aktie News

DatumMeistgelesen
Dow JonesVerkaufAhold Delhaize übernimmt Tesco-Geschäft in Tschechien und der Slowakei - Aktien steigen
finanzen.netEURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.netEURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung - Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netErste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.netEURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung

Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.