Verkauf: Führungskraft kürzt Depot um Cliq Digital-Aktien
Managers’ Transactions: So reagierte die Cliq Digital-Aktie.
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Kürzlich kam es bei der Cliq Digital-Aktie zu Managers’ Transactions. Das Eigengeschäft wurde am 09.11.2026 öffentlich gemacht. Bos, N/A Bernardus, Vorstand, reduzierte am 02.11.2026 den Bestand an Cliq Digital-Aktien. Die Führungskraft veräußerte 110.500 Aktien zu jeweils 6,90 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Cliq Digital nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 3,70 Prozent auf 6,84 EUR.
Die Cliq Digital-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,00 Prozent auf 5,66 EUR. Cliq Digital verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,02 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 4.470.610 Aktien beziffert.
Vor dem Handel durch Tempelaar, N/A Karel gab es zuletzt am 02.11.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Tempelaar, N/A Karel, Aufsichtsrat, verkaufte 20.000 Papiere zu jeweils 6,90 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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