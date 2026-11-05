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Öffentliche Bekanntgabe

Verkauf: Führungskraft kürzt Depot um Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktien

Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.10.2026 bei Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 04.11.2026. Bruder, Dr. Johannes, Vorstand, verkaufte kürzlich Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 29.10.2026 56.437 Aktien für einen Preis von jeweils 37,20 EUR veräußert. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 36,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 36,40 EUR.

Das vorherige Eigengeschäft mit Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktien wurde am 29.10.2026 verzeichnet. Insgesamt 43.591 Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Anteile (37,20 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von Vorstand Vandepitte, Pieter-Jan verlassen.

Redaktion Finanzen.net

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