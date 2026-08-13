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Verkauf: Führungskraft kürzt Depot um HelloFresh-Aktien

Verkauf: Führungskraft kürzt Depot um HelloFresh-Aktien

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der HelloFresh-Aktie aus.

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Kürzlich kam es bei der HelloFresh-Aktie zu Managers’ Transactions. Das Eigengeschäft wurde am 14.08.2026 öffentlich gemacht. Simon, Fabien Jacques Jérôme, Vorstand, reduzierte am 13.08.2026 den Bestand an HelloFresh-Aktien. Die Führungskraft veräußerte 50.000 Aktien zu jeweils 3,43 EUR. Anleger zeigten sich alles in allem bei der HelloFresh-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 3,36 EUR.

Die HelloFresh-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 4,30 Prozent auf 3,13 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 15.009 HelloFresh-Aktien. HelloFresh markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 483,14 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 144.957.408 beziffert.

Bereits am 13.08.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Simon, Fabien Jacques Jérôme verzeichnet. Für einen Preis von jeweils 3,45 EUR schlug Simon, Fabien Jacques Jérôme 50.058 Aktien los.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HelloFresh SE

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
14.08.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
13.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.

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