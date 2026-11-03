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Managers’ Transaction

Verkauf: Führungskraft kürzt Depot um WeGrow-Aktien

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei WeGrow für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WeGrow AG Inhaber-Akt
3.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Für den 29.10.2026 wurde bei WeGrow eine Managers’ Transaction gemeldet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 02.11.2026. in enger Beziehung Gasparian GmbH reduzierte am 29.10.2026 das Investment in WeGrow-Aktien. Gasparian GmbH veräußerte 250.000 Aktien zu jeweils 1,10 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von WeGrow nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 6,30 Prozent auf 3,72 EUR.

Die WeGrow-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 4,10 Prozent auf 3,56 EUR. Insgesamt ist WeGrow aktuell 51,10 Mio. Euro wert. Derzeit sind 14.274.799 Aktien handelbar.

Bevor Dießenbacher, Peter für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 29.10.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. 250.000 Anteile für jeweils 1,10 EUR schlug Dießenbacher, Peter, Vorstand bei WeGrow damals los.

Redaktion Finanzen.net

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