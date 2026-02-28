DAX23.235 -1,5%Est505.622 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 +2,9%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.922 +2,8%Euro1,1554 +0,1%Öl103,5 +10,9%Gold5.108 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: DAX fällt unter 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen brechen ein -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, NVIDIA, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Gelungener Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie am ersten Handelstag gesucht Gelungener Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie am ersten Handelstag gesucht
Ölschock, Aktivische Investoren und KI: Welche Travel-Aktien jetzt zu den heimlichen Gewinnern gehören! Ölschock, Aktivische Investoren und KI: Welche Travel-Aktien jetzt zu den heimlichen Gewinnern gehören!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Verkauf

Generali veräußert Schaden-Unfall-Sparte in Irland an Zurich - Aktie tiefer

09.03.26 10:51 Uhr
Aktie im Minus: Generali-Deal mit Zurich - Verkauf des irischen Unfallgeschäfts | finanzen.net

Die Assicurazioni Generali trennt sich von ihrer Schaden-Unfall-Versicherung in Irland und Nordirland.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assicurazioni Generali S.p.A.
31,45 EUR -1,67 EUR -5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
527,00 CHF -2,80 CHF -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der italienische Konzern mitteilte, verkauft er das Geschäft an Zurich Insurance für rund 337 Millionen Euro in bar.

Wer­bung

Der Verkauf der Geschäfte, die zu Generali Spanien gehören und unter der Marke "RedClick" laufen, ist Teil der Strategie, sich stärker auf Kernmärkte zu konzentrieren, in denen der Konzern eine führende Präsenz hat und Größenvorteile nutzen kann. Rund 51 Millionen Euro an Überschusskapital, das derzeit bei der irischen Schaden- und Unfallversicherung liegt, werde von Generali Spain vereinnahmt, so der Konzern.

Die Generali-Aktie notiert in Mailand zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 32,79 Euro.

DJG/DJN/mgo/rio

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Assicurazioni Generali

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Assicurazioni Generali

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, miqu77 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

DatumRatingAnalyst
02.03.2026Assicurazioni Generali HoldDeutsche Bank AG
17.02.2026Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Assicurazioni Generali BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Assicurazioni Generali BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Assicurazioni Generali BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Assicurazioni Generali BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Assicurazioni Generali BuyUBS AG
08.12.2025Assicurazioni Generali OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Assicurazioni Generali HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026Assicurazioni Generali NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Assicurazioni Generali HoldDeutsche Bank AG
09.05.2025Assicurazioni Generali NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.04.2025Assicurazioni Generali NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Assicurazioni Generali VerkaufenDZ BANK
18.11.2025Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Assicurazioni Generali UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Assicurazioni Generali S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen