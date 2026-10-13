DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.213 -0,1%Bitcoin 74.502 +1,7%Euro 1,1194 +0,3%Öl 105,6 -1,0%Gold 4.156 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Verkauf geplant

Swiss Steel-Aktie im Blick: Konzern plant Verkauf der Werke in Hagen und Krefeld

Swiss Steel-Aktie im Blick: Konzern plant Verkauf der Werke in Hagen und Krefeld

Das zum Stahlkonzern Swiss Steel gehörende Unternehmen Deutsche Edelstahlwerke (DEW) will seine Kapazitäten in Witten und Siegen bündeln und im Gegenzug seine Werke in Hagen und Krefeld verkaufen.

Gelingt dies nicht, sollen diese beiden Standorte geschlossen werden, wie Swiss Steel in Luzern mitteilte. Im Drahtwalzwerk in Hagen arbeiten rund 300 Menschen, am Standort Krefeld (Stahlbearbeitung) rund 450, wie ein Sprecher berichtete.

Werbung

Geplant ist, die Stahlproduktion am Standort Witten zu . Das Stahlwerk in Siegen solle "pausieren", hieß es. Sollte sich die Marktlage in den kommenden Jahren verbessern, könnte es unter Umständen wieder in Betrieb genommen werden. Davon betroffen sind rund 220 Menschen. Das Siegener Walzwerk hingegen mit rund 700 Beschäftigten solle "integraler Bestandteil" des künftigen Produktionsverbunds bleiben.

Witten soll Produktionsmengen übernehmen

Der Spezialstahl-Standort Witten mit aktuell mehr als 1.000 Beschäftigten soll Produktionsmengen übernehmen: Der dortige Elektrolichtbogenofen und die Gießanlage sollen dadurch fast Vollauslastung erreichen. "Das senkt die Kosten je Tonne und macht die Produkte wettbewerbsfähiger", hieß es. Investitionen seien geplant. "Witten ist bereits heute auf margenstärkere und wachsende Endmärkte wie die zivile Luftfahrt und die Rüstungsindustrie ausgerichtet und weniger von der schrumpfenden Automobilindustrie abhängig", so Swiss Steel weiter. Der Unternehmensumbau soll in den nächsten zwei Jahren stattfinden.

Swiss Steel begründete die geplanten Maßnahmen mit einem schrumpfenden Markt. Seit 2021 sei das Marktvolumen über alle wichtigen Produktgruppen deutlich zurückgegangen. "Wichtige Abnehmerbranchen wie Automobil und Maschinenbau bleiben unter Druck. Hohe Energiekosten und zunehmender Importdruck belasten die europäische Stahlproduktion zusätzlich", hieß es.

Werbung

DEW soll langfristig wettbewerbsfähig werden

Bereits in den vergangenen Jahren seien Prozesse verbessert, Kosten reduziert und der Personalbestand deutlich gesenkt worden. Dies habe zwar Wirkung gezeigt. "Dennoch ist es nicht gelungen, das Unternehmen zurück in die operative Gewinnzone zu führen", hieß es. Die Optimierung des bestehenden Produktionssystems sei an eine Grenze gekommen. "Darum muss es an die veränderten Marktgrößen angepasst werden." Mit der Konzentration auf Witten und das Walzwerk Siegen solle DEW langfristig wettbewerbsfähig werden.

Swiss Steel sprach von "schmerzhaften Veränderungen": "Die Entscheidung greift tief in das Leben von Mitarbeitenden, Familien und in die Wirtschaftsregionen in Nordrhein-Westfalen ein", hieß es. Der Beschluss sei eine wirtschaftliche Notwendigkeit und kein Urteil über individuelle Leistungen, betonte die Firma. Das Unternehmen versprach einen "fairen Umgang mit den betroffenen Mitarbeitenden". Mit den Betriebsräten will das Management jetzt über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln. Wo möglich, sollen Beschäftigte auch auf andere Standorte wechseln können. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.

/tob/DP/men

WITTEN/LUZERN (dpa-AFX)

Bildquellen: Swiss Steel Group

Werbung

Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
31.01.13 Schmolz + Bickenbach halten Vontobel Research
03.01.13 Schmolz + Bickenbach halten Vontobel Research
29.11.12 Schmolz + Bickenbach hold Vontobel Research
16.11.12 Schmolz + Bickenbach hold Vontobel Research
09.11.12 Schmolz + Bickenbach hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.