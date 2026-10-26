DAX 25.278 +0,4%ESt50 6.072 +0,1%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.081 -0,2%Euro 1,1210 +0,0%Öl 115,1 -1,4%Gold 4.016 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Verkauf im Blick

SGL Carbon-Aktie höher: Jefferies sieht Verkauf als positive Überraschung

SGL Carbon-Aktie höher: Jefferies sieht Verkauf als positive Überraschung

Der Verkauf eines Geschäftsbereichs sorgt bei einem deutschen Spezialchemieunternehmen für neue Impulse. Ein Analyst ordnet die Transaktion ein und hält an seiner bisherigen Bewertung fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGL Carbon SE
4.88 EUR -0.08 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon (SGL Carbon SE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Aus dem Verkauf der Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake hatte Analyst Henrik Paganetty in seinem Bewertungsmodell bislang keine nennenswerten Erlöse berücksichtigt. Deshalb stelle die Transaktion zu 70 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Erwartungen eine positive Überraschung dar, schrieb er am Freitag.

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die SGL Carbon-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent höher bei 4,93 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: 2010 © SGL Group

Aktuelle SGL Carbon Aktie News

Werbung

SGL Carbon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGL Carbon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.