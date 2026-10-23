SGL Carbon-Aktie: Jefferies sieht Verkauf als positive Überraschung
Der Verkauf eines Geschäftsbereichs sorgt bei einem deutschen Spezialchemieunternehmen für neue Impulse. Ein Analyst ordnet die Transaktion ein und hält an seiner bisherigen Bewertung fest.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon (SGL Carbon SE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Aus dem Verkauf der Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake hatte Analyst Henrik Paganetty in seinem Bewertungsmodell bislang keine nennenswerten Erlöse berücksichtigt. Deshalb stelle die Transaktion zu 70 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Erwartungen eine positive Überraschung dar, schrieb er am Freitag.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SGL Carbon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SGL Carbon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: 2010 © SGL Group