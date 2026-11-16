Aktie knapp im Minus: Uniper stellt Mittelfristziele ins Schaufenster - Privatisierung nimmt Form an

Verkauf oder Rückkehr?

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper inszeniert sich für einen möglichen Verkauf oder die Rückkehr an die Börse.

Auf einem Kapitalmarkttag in London präsentierte das Management am Montag die Ergebnis- und Investitionsziele für die kommenden Jahre. Die Pläne gewinnen mit Blick auf die bis Ende 2028 vorgeschriebene Reduzierung der Bundesbeteiligung zunehmend an Bedeutung. Während das Gasgeschäft bei Uniper auch zukünftig im Fokus stehen und den Großteil des Ergebnisses erzielen soll, wollen die Düsseldorfer ihre Ergebnisse etwas unabhängiger von den Schwankungen am Energiemarkt machen.

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Für 2027 sieht Finanzchef Christian Barr ein bereinigtes operatives Konzernergebnis von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro. Das wäre im besten Fall gut ein Drittel mehr, als das für dieses Jahr avisierte Mindestziel. Mittelfristig soll das bereinigte operative Ergebnis auf 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro steigen.

Außerdem plant Uniper jetzt, bis Anfang der 2030er Jahre 6 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand zu nehmen. Zum Vergleich: Bislang standen 5 Milliarden Euro bis zum Ende der Dekade im Plan. Der Großteil des Geldes ist für den Neubau von Gaskraftwerken und Umrüstungen vorgesehen.

Abseits des Kerngeschäfts plant Uniper zudem, wie bereits bekannt, Geld mit dem Aufbau von Rechenzentren an ehemaligen Kraftwerksstandorten zu verdienen. Den Angaben von Montag zufolge gibt es bislang 700 Megawatt gesicherte Netzanschlusskapazitäten. Über das gesamte Portfolio hinweg sehen die Düsseldorfer Potenzial im Gigawatt-Bereich.

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Der Ergebnisbeitrag aus solchen Bereichen, die nicht den Schwankungen des Gasmarktes unterliegen, soll in den kommenden Jahren steigen: Während es 2026 weniger als 500 Millionen Euro werden dürften, soll dieser Wert mittelfristig das Mindestmaß sein.

Uniper war als größter deutscher Gasimporteur 2022 in Schieflage geraten, als Russland nach dem Angriff auf die Ukraine kein Gas mehr lieferte. Deutschland rettete das Unternehmen mit Milliardenbeihilfen und wurde quasi Alleineigentümer. Bis Ende 2028 muss die Bundesregierung die Beteiligung auf 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Der Bund hat den Wiederverkauf in diesem Jahr in die Wege geleitet und fährt dabei zweigleisig: Neben einem Börsengang ist auch ein Verkauf möglich.

Medienberichten zufolge sind dafür mittlerweile nur noch drei mögliche Bieter im Rennen: der norwegische Energiekonzern Equinor, das britische Energieunternehmen Centrica sowie ein Konsortium aus den kanadischen Investoren Brookfield und CPPIB. Sie sollen eingeladen sein, in einem nächsten Schritt verbindliche Angebote abzugeben.

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Die Uniper-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 43,45 Euro.

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LONDON/DÜSSELDORF (dpa-AFX)