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Rheinmetall-Aktie tiefer: Automotive-Geschäft an Münchener Industriegruppe verkauft - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick

03.06.26 15:46 Uhr
Rheinmetall-Aktie nach Verkauf des Automotive-Geschäfts tiefer - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Fokus | finanzen.net

Nach langen Verhandlungen hat Rheinmetall das Automotive-Geschäft verkauft und kann sich damit nun komplett auf das Geschäft um Wehrtechnik konzentrieren.

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Die bisherige Division Power Systems wird an die in München ansässige Industriegruppe Aequita veräußert, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der vorläufige Kaufpreis für 100 Prozent der Anteile betrage 350 Millionen Euro und unterliege bis zum Abschluss marktüblichen Anpassungsmechanismen. Der tatsächliche finale Kaufpreis könne von diesem Wert daher abweichen.

Der Düsseldorfer Konzern hat seit dem vergangenen Jahr mit potenziellen Interessenten Gespräche über den Verkauf des zivilen Geschäfts geführt. Rheinmetall hatte seit der Berichterstattung für das vierte Quartal 2025 die Division als nicht fortgeführte Aktivität klassifiziert. Im Konzernabschluss 2025 wurde bereits eine Wertberichtigung von 350 Millionen Euro erfasst. Wie der Konzern nun weiter mitteilte, ist eine weitere Wertberichtigung im Volumen von rund 200 Millionen Euro notwendig.

Die Division Power Systems erzielte 2025 einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro.

So reagieren die Aktien der Rüstungsbranche

Via XETRA zeigen sich die Rheinmetall-Papiere zeitweise mit einem Abschlag von 0,52 Prozent auf 1.183,80 Euro. Für RENK steht hingegen ein Plus von 2,18 Prozent auf 51,10 Euro an der Kurstafel. Anteilsscheine von TKMS verlieren wiederum 1,93 Prozent auf 76,10 Euro, während HENSOLDT stellenweise auch 1,77 Prozent auf 78,64 Euro nachgibt.

DJG/kla/mgo

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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