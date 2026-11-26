Schaeffler-Aktie steigt: Konzern platziert Anteile an indischer Tochter
Schaeffler trennt sich von einem Teil seiner Beteiligung an der indischen Tochter und nimmt damit frisches Kapital ein.
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Schaeffler reduziert die Beteiligung an seiner indischen Tochter und besorgt sich so frisches Geld. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er 6,5 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von Schaeffler India Limited bei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von umgerechnet 34,63 Euro nimmt Schaeffler netto 314 Millionen Euro ein. Den Nettoerlös will das Unternehmen zur Reduzierung der Nettoverschuldung und zur Stärkung der Bilanz einsetzen.
Der Konzern hält über seine Promoter Group damit noch 67,63 Prozent an Schaeffler India und will weiterhin mindestens zwei Drittel der Anteile halten. Indien ist und bleibe ein wichtiger Markt für die Gruppe, so Schaeffler. Die indische Tochter spiele eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie.
Die Schaeffler-Aktie steigt auf XETRA zeitweise um 3,93 Prozent auf 5,16 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG