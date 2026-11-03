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Verkauf von Beteiligung

Shell-Aktie kaum verändert: Konzern verkauft Anteil an australischem Gasprojekt an XRG

Shell-Aktie kaum verändert: Konzern verkauft Anteil an australischem Gasprojekt an XRG

Der britische Energiekonzern Shell verkauft seine Beteiligung am australischen North-West-Shelf-Projekt an XRG mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.22 EUR -0.23 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen

Das Geschäft könnte ein Volumen von mehr als 1,45 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wie Shell am Dienstag mitteilte, wird das Unternehmen seinen nicht-operativen Anteil von 16,67 Prozent an dem westaustralischen Projekt veräußern. Das Projekt fördert Gas für den Inlandsverbrauch sowie Flüssigerdgas für den Export.

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Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige XRG wird laut Shell eine Basisvergütung von 1,45 Milliarden US-Dollar sowie eine zusätzliche, an Meilensteine gekoppelte bedingte Zahlung leisten.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet.

Im Londoner Handel sinkt das Papier zeitwerise um 0,06 Prozent auf 39,19 Pfund.

DJG/DJN/uxd/ros

Dow Jones Newswires

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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