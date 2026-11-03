Shell-Aktie verliert: Konzern verkauft Anteil an australischem Gasprojekt an XRG

Verkauf von Beteiligung

03.11.26 09:28 Uhr

Der britische Energiekonzern Shell verkauft seine Beteiligung am australischen North-West-Shelf-Projekt an XRG mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Geschäft könnte ein Volumen von mehr als 1,45 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wie Shell am Dienstag mitteilte, wird das Unternehmen seinen nicht-operativen Anteil von 16,67 Prozent an dem westaustralischen Projekt veräußern. Das Projekt fördert Gas für den Inlandsverbrauch sowie Flüssigerdgas für den Export.

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Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige XRG wird laut Shell eine Basisvergütung von 1,45 Milliarden US-Dollar sowie eine zusätzliche, an Meilensteine gekoppelte bedingte Zahlung leisten.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet.

Im Londoner Handel sinkt das Papier zeitwerise um 0,1 Prozent auf 39,17 Pfund.

DJG/DJN/uxd/ros

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