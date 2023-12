Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt

BERLIN (dpa-AFX) - Händler in Deutschland starten an diesem Donnerstag mit dem Verkauf von Raketen und Böllern für die Silvesternacht. Viele Feiernde dürften es wieder krachen lassen: Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet in diesem Jahr mit einer ähnlich hohen Nachfrage nach Silvesterfeuerwerk wie im vorigen Jahr. 2022 hatte die Branche einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro erzielt. Der TÜV-Verband appellierte an die Verbraucher, Böller und Raketen nur bei seriösen Anbietern zu kaufen und die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Viele Städte in Deutschland haben wieder Böllerverbotszonen eingerichtet. Unabhängig von Silvester darf das ganze Jahr über keine Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern gezündet werden.

Ärztevertreter, die Gewerkschaft der Polizei, Umwelt- und Tierschützer sowie weitere Organisationen fordern ein generelles Anwendungsverbot für Böller und Raketen und verweisen unter anderem auf die Verletzungsgefahr und die Belastung der Krankenhäuser. Einsatzkräfte befürchten erneute Angriffe mit Böllern, wie es sie um den vergangenen Jahreswechsel unter anderem in Berlin gab./mda/DP/nas