Tesla-Aktie in Grün: Musk schlägt weitere Tesla-Anteile für Milliardenbetrag los

Aktien in diesem Artikel Tesla 965,40 EUR

0,37% Charts

News

Analysen

Der aktuell reichste Mensch der Welt veräußerte rund 934 000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar (gut 900 Mio Euro), wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit nähert sich der Tesla-Chef seinem Ziel, seine Beteiligung an Tesla um zehn Prozent zu reduzieren.

Musk hatte Anfang November über ein Votum auf der Plattform Twitter den Verkauf von einem Zehntel seiner Anteile am Elektroautobauer zugesagt. Seitdem hat er in mehreren Transaktionen Aktien versilbert. Mit dem neuesten Verkauf hat Musk bislang insgesamt rund 15,6 Millionen Aktien im Wert von 16,4 Milliarden Dollar veräußert. Musk hatte Twitter-Nutzer abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Aktien trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Um auf die angestrebten 10 Prozent zu kommen, müsste er um die 17 Millionen Aktien verkaufen. Musk ist Teslas größter Einzelaktionär. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg kommt er aktuell auf ein Nettovermögen von 278,9 Milliarden Dollar, ein Anstieg von fast 80 Prozent allein in diesem Jahr.

Aktuell klettert die an der NASDAQ gelistete Tesla-Aktie um 0,33 Prozent auf 1.092,09 US-Dollar.

/nas/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images, john smith williams / Shutterstock.com