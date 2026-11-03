adidas-Aktie in Rot: UBS stuft auf ‘Sell’ ab und senkt Kursziel leicht
UBS hat das Kursziel für adidas gesenkt und die Aktien abgestuft.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der adidas bis 2028 entgegenblasen wird.
Die adidas-Aktie notiert am Dienstag im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 2,92 Prozent tiefer bei 166,50 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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