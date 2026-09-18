Netflix-Aktie sackt ab: Wells Fargo warnt vor sinkender Nutzerinteraktion - Signal für Anleger?

Verkaufsempfehlung

18.09.26 16:17 Uhr

Eine Bank bricht mit dem Konsens von 32 Analysten und wagt als erste den Schritt zur Verkaufsempfehlung bei Netflix.

• Trotz dieser Kritik bleibt der breitere Analystenkonsens optimistisch, doch die Herabstufung signalisiert eine mögliche Trendwende in der Einschätzung des Nutzerengagements.

• Analyst Cahall rechnet mit einem Rückgang der Zuschauerzahlen im zweiten Halbjahr und strich Margen- sowie Gewinnschätzungen zusammen, was den Aktienkurs stark belastet.

• Wells Fargo senkt erstmals die Empfehlung für Netflix auf "Underweight" und reduziert das Kursziel deutlich, was auf nachlassende Nutzerinteraktion und schwächere Zuschauerzahlen hindeutet.

Wells Fargo bricht mit Analystenkonsens und rät erstmals zum Verkauf

Sorgenfalten durch nachlassende Nutzerinteraktion

Ausblick auf Zahlenvorlage im Oktober rückt stärker in den Fokus

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Netflix gerät nach einer scharfen Herabstufung durch Wells Fargo unter Druck. Die Bank senkte ihr Rating von "Equal Weight" auf "Underweight" und kappte das Kursziel deutlich. Für Anleger wirft der Schritt die Frage auf, ob sich die nachlassende Nutzerinteraktion tatsächlich in schwächeren Geschäftszahlen niederschlägt.

Netflix-Aktie sackt ab: Wells Fargo dreht Daumen nach unten

Wells Fargo hat die Einstufung für die Netflix-Aktie von "Equal Weight" auf "Underweight" gesenkt und das Kursziel von 80 auf 57 US-Dollar drastisch reduziert. Analyst Steven Cahall begründete den Schritt mit nachlassender Nutzerinteraktion, obwohl der Konzern sein Live-Sport-Angebot in diesem Jahr kontinuierlich ausgebaut hat. Es ist die erste Verkaufsempfehlung, die ein Analyst für die Aktie ausspricht: Vor dem Schritt hatte die Netflix-Aktie 35 Kaufempfehlungen und 16 Halteeinstufungen von Analysten insgesamt, ohne eine einzige Verkaufsempfehlung.

Entsprechend stark fällt die erste pessimistische Analystenstimme ins Gewicht. Im NASDAQ-Handel reagieren Anleger mit einem regelrechten Abverkauf und schicken das Papier mit einem Minus von zeitweise 4,40 Prozent auf 72,00 US-Dollar auf Talfahrt.

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Schwächere Zuschauerzahlen belasten die Netflix-Prognose

Cahall rechnet für das zweite Halbjahr mit einem Rückgang der Zuschauerzahlen um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei den Top-100 Netflix Originals soll das Minus sogar mehr als 20 Prozent betragen. Bereits in der ersten Jahreshälfte seien die Stunden pro Abonnent bei diesen Top-Titeln um drei Prozent gesunken, während die US-Fernsehreichweite laut Nielsen unter die Marke von acht Prozent gerutscht sei. Für das zweite Halbjahr kalkuliert die Bank im Basisszenario mit insgesamt 96 Milliarden Streaming-Stunden.

Zugleich strich Wells Fargo ihre Margen- und Gewinnschätzungen zusammen: Für die operative Marge 2027 und 2028 rechnet Cahall nun mit 32,6 beziehungsweise 34,2 Prozent, beim Gewinn je Aktie mit 3,77 und 4,52 US-Dollar. Das neue Kursziel leitet sich aus dem 15-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns ab, zuvor hatte die Bank das 21-fache angesetzt. Als möglichen weiteren Belastungsfaktor nannte Cahall den für Januar 2027 erwarteten Zuschauerbericht zum zweiten Halbjahr und Gesamtjahr 2026.

Analystenlager bleibt insgesamt zuversichtlich

Trotz der scharfen Kritik aus dem Hause Wells Fargo fällt das breitere Analystenbild deutlich freundlicher aus. Der Konsens von 32 Analysten liegt weiterhin bei "Strong Buy", mit 25 Kauf- und 6 Halteempfehlungen sowie der einen Verkaufseinstufung von Cahall; das mittlere Kursziel beträgt 95 US-Dollar bei einer Spanne von 57 bis 135 US-Dollar. Erst am Dienstag bestätigte Bernstein seine Kaufempfehlung am Dienstag mit 95 US-Dollar als Ziel, während Evercore ISI am Tag darauf 110 US-Dollar für die Aktie veranschlagte.

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Welches Signal sendet die Herabstufung?

Für Anleger markiert der Schritt von Wells Fargo vor allem einen Stimmungsbruch: Die erste Verkaufsempfehlung nach durchgängig positivem Analystenbild wiegt schwerer als eine gewöhnliche Kurszielsenkung, weil sie eine bislang kaum diskutierte These in den Fokus rückt: dass sich nachlassendes Nutzerengagement mittelfristig tatsächlich in schwächeren Zahlen niederschlagen könnte, statt nur eine Randnotiz zu bleiben. Der scharfe Kursrückgang zeigt, wie sensibel der Markt auf diese neue, kritische Stimme reagiert, gerade weil Netflix zuvor nahezu einheitlich als Kaufkandidat galt.

Gleichzeitig sollten Anleger die Einschätzung nicht übergewichten, der Konsens bleibt stark optimistisch geprägt. Entscheidend dürfte daher weniger die einzelne Stimme als die zugrunde liegende Datenbasis sein: Ob der von Cahall prognostizierte Rückgang der Zuschauerzahlen und der Stunden pro Abonnent sich tatsächlich in den kommenden Quartalszahlen bestätigt, wird sich erst zeigen – ein erster wichtiger Signalgeber dürfte dabei der für Januar 2027 erwartete Zuschauerbericht zum zweiten Halbjahr und Gesamtjahr 2026 sein.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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