Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 14: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 13: Gerresheimer
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 18,90 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Platz 12: Fraport
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Generali
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: UBS
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem Auftritt des Finanzchefs auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 8: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 7: Beiersdorf
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf
Platz 6: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 5 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: LANXESS
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LANXESS nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 4: Tesla
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 352 US-Dollar auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: freenet
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für freenet von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: freenet
Platz 2: RATIONAL
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RATIONAL nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Rational
Platz 1: Lufthansa
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 6,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
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