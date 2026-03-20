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Verkaufsempfehlungen KW 12

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

23.03.26 03:35 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/12: Analysten raten zum Verkauf

Platz 14: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 13: Gerresheimer

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 18,90 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Platz 12: Fraport

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 11: Generali

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Generali von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 10: UBS

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem Auftritt des Finanzchefs auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

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Platz 9: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Platz 8: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 7: Beiersdorf

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Platz 6: DocMorris

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 5 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 5: LANXESS

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LANXESS nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Wer­bung

Platz 4: Tesla

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 352 US-Dollar auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Zigres / Shutterstock.com

Platz 3: freenet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für freenet von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: freenet

Platz 2: RATIONAL

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RATIONAL nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Rational

Platz 1: Lufthansa

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 6,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Bildquellen: interstid / Shutterstock.com, Victor Moussa / Shutterstock.com