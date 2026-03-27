Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Platz 15: Swiss Re
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 14: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 13: Salzgitter
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: LANXESS
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LANXESS von 14 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 11: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 10: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,00 auf 3,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 9: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 8: Hapag-Lloyd
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 94 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 7: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 6: H&M
Die britische Investmentbank Barclays hat H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel auf 162 schwedischen Kronen belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme der US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 4: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 3: K+S
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
Platz 2: Siemens
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 1: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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