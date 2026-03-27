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Verkaufsempfehlungen KW 13

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

30.03.26 03:39 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/13: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 15: Swiss Re

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 14: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 13: Salzgitter

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 12: LANXESS

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LANXESS von 14 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

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Platz 11: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 10: DocMorris

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,00 auf 3,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 9: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 8: Hapag-Lloyd

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 94 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 7: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

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Platz 6: H&M

Die britische Investmentbank Barclays hat H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel auf 162 schwedischen Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 5: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme der US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Platz 4: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 3: K+S

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 2: Siemens

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

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Platz 1: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Bildquellen: Ilkin Zeferli / Shutterstock.com, Konstantin Ivshin / Shutterstock.com