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Verkaufsempfehlungen KW 14

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

03.04.26 22:34 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/14: Analysten raten zum Verkauf

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 11: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 10: Vonovia

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE

Platz 9: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 8: FRIEDRICH VORWERK

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK nach finalen Zahlen für 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK

Platz 7: Novartis

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 6: SUSS MicroTec

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Halbleiterausrüsters SUSS MicroTec nach einer Präzisierung des Ausblicks von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE

Platz 5: STMicroelectronics

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 4: Nokia

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 4,70 auf 5,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: LANXESS

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LANXESS auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 2: Henkel vz.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 73 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Platz 1: BASF

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Bildquellen: SP-Photo / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com