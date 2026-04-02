Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 12: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 11: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 10: Vonovia
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE
Platz 9: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 8: FRIEDRICH VORWERK
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK nach finalen Zahlen für 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK
Platz 7: Novartis
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 6: SUSS MicroTec
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Halbleiterausrüsters SUSS MicroTec nach einer Präzisierung des Ausblicks von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE
Platz 5: STMicroelectronics
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 4: Nokia
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 4,70 auf 5,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 3: LANXESS
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LANXESS auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 2: Henkel vz.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 73 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 1: BASF
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Weitere News
Bildquellen: SP-Photo / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com