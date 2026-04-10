Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 12: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 11: Hapag-Lloyd
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 10: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 9: Danone
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 66 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Tesla
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: L´Oréal
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oréal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Schaeffler
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 5: Nordea
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,60 auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Renault
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: GEA
Platz 2: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,44 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: WACKER CHEMIE
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von WACKER CHEMIE von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
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