Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von WACKER CHEMIE von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,44 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,60 auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oréal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 66 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren

- In eigener Sache -

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus thyssenkrupp: Konzern kauft Plattform für flachgewalzten Karbonstahl. Porsche: Absatz bricht weltweit zweistellig ein. Inflation auf höchstem Stand seit Anfang 2024. Airbus-Aktie tiefer: China Eastern und Aercap sichern sich Großaufträge. Bayer: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden. Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien. VW stoppt ID.4-Produktion in den USA.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung