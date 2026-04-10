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Verkaufsempfehlungen KW 15

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

13.04.26 03:08 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/15: Analysten raten zum Verkauf

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 11: Hapag-Lloyd

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 10: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 9: Danone

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 66 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 8: Tesla

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Zigres / Shutterstock.com

Platz 7: L´Oréal

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oréal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Platz 6: Schaeffler

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 5: Nordea

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,60 auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 4: Renault

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 3: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA

Platz 2: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,44 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 1: WACKER CHEMIE

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von WACKER CHEMIE von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com