Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 15: Brenntag
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 41 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 14: Nike
Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nike von 90 auf 48 US-Dollar nahezu halbiert und die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 13: Fraport
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Aroundtown
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Porsche AG
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich einer Analystenkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Kering
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Albertsons Companies auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Swiss Re
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 5: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de
Platz 4: BMW
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Schaeffler
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 2: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 3,50 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für easyJet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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