Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 15: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Alstom
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: LANXESS
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LANXESS von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Beiersdorf
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 3,50 auf 4,00 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: K+S
Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
Platz 9: Evonik
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 34 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Salzgitter AG
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 6: L´Oréal
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oréal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 326 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 5: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat easyJet auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Nokia
Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Intel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: STMicroelectronics
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 25 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Zur Analyse
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Platz 1: Saint-Gobain
Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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