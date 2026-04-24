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Verkaufsempfehlungen KW 17

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

27.04.26 03:17 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/17: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 15: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 14: Alstom

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 13: LANXESS

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LANXESS von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 12: Beiersdorf

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Platz 11: DocMorris

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 3,50 auf 4,00 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 10: K+S

Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 9: Evonik

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 8: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 34 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 7: Salzgitter AG

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 6: L´Oréal

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oréal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 326 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Platz 5: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat easyJet auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

Platz 4: Nokia

Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: Intel

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lyao / Shutterstock.com

Platz 2: STMicroelectronics

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 25 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 1: Saint-Gobain

Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, Bacho / Shutterstock.com