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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LANXESS auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

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- In eigener Sache -

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

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Heute im Fokus DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus VW-Rivale Toyota: Gewinnprognose enttäuscht den Markt. Siltronic Aktie auf Hoch seit 2022: Kurs weit über Analystenzielen. HelloFresh: UBS warnt vor vielen Unsicherheiten. Bechtle mit Gewinnsteigerung - Erwartungen des Marktes aber verfehlt. Allianz-Aktie: Das steckt hinter dem schwachen Kurs. Infineon: Analystenlob gibt Rückenwind.

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