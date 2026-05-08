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Verkaufsempfehlungen KW 19

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

11.05.26 03:57 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/19: Analysten raten zum Verkauf

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 11: Fresenius Medical Care (FMC)

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FMC

Platz 10: Allianz

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 9: Roche

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 8: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 7: Fraport

Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 6: Novo Nordisk

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 5: LANXESS

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LANXESS auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 4: Henkel vz.

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Platz 3: BMW

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 2: Swiss Re

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 1: Enel

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, SergeyP / Shutterstock.com