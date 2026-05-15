Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: K+S
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
Platz 14: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: GEA
Platz 13: Hannover Rück
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de
Platz 12: Vestas
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vestas Wind Systems A/S
Platz 11: FRIEDRICH VORWERK
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK
Platz 10: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 9: thyssenkrupp
Die britische Investmentbank Barclays hat thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 8: Novo Nordisk
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 7: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 6: Swiss Re
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 5: Allianz
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 4: ProSiebenSat.1
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 4,30 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jan Pitman/Getty Images
Platz 3: Brenntag
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 2: Hapag-Lloyd
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 1: Siemens
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com
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