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Verkaufsempfehlungen KW 20

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

18.05.26 03:20 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/20: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 15: K+S

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 14: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA

Platz 13: Hannover Rück

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de

Platz 12: Vestas

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vestas Wind Systems A/S

Platz 11: FRIEDRICH VORWERK

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK

Platz 10: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 9: thyssenkrupp

Die britische Investmentbank Barclays hat thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Platz 8: Novo Nordisk

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 7: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Platz 6: Swiss Re

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 5: Allianz

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 4: ProSiebenSat.1

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 4,30 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jan Pitman/Getty Images

Platz 3: Brenntag

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Platz 2: Hapag-Lloyd

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 1: Siemens

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com, Konstantin Ivshin / Shutterstock.com