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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 4,30 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat thyssenkrupp nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

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- In eigener Sache -

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

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Heute im Fokus Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus Volatus Aerospace macht weniger Umsatz. Take Two Interactive: Neue Hinweise auf baldigen Start des Actionspiels GTA 6. Applied Materials mit starken Zahlen schwächer - Gewinnmitnahmen belasten und ziehen Branche mit runter. Virgin Galactic reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen. Stellantis: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen.

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