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Verkaufsempfehlungen KW 21

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

25.05.26 03:56 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/21: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 15: National Grid

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 14: freenet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: freenet

Platz 13: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 12: K+S

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 11: Siemens

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Platz 10: H&M

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 150 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 9: LANXESS

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 8: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 7: Swiss Re

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 6: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

Platz 5: Danone

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 4: Evonik

Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 3: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 2: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 1: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Victor Moussa / Shutterstock.com