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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 150 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

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- In eigener Sache -

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

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Heute im Fokus DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus Carl Zeiss findet neue Vorstandsvorsitzende. Citroën holt Ente als E-Auto zurück. DHL-Aktie testen 50-Euro-Hürde nach Kaufempfehlung. LANXESS von Analystenstimmen belastet. Richemont mit Umsatzplus. Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen. Gewerkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro bei Samsung ab. Bayer: Kerendia erhält weitere Zulassung in China.

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