Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 15: National Grid
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Zur Analyse
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Platz 14: freenet
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: K+S
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
Platz 11: Siemens
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 10: H&M
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 150 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 8: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Swiss Re
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 6: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Danone
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Evonik
Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
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Platz 3: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 2: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 1: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
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