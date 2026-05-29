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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 113 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 239 auf 246 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

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- In eigener Sache -

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

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Heute im Fokus US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus Anthropic mit Rekordbewertung - OpenAI überholt. Siltronic im Sog des Konkurrenten SUMCO. Infineon und NVIDIA arbeiten an KI-Zentren. Deutsche Telekom: Tarifdurchbruch mit Verdi. Rakete von Amazon-Gründer Bezos' Blue Origin explodiert vor Start. Inflation in Deutschland weiterhin hoch. DroneShield-Haupfversammlung im Blick. Lockheed Martin sichert sich neue Militärverträge.

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