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Verkaufsempfehlungen KW 22

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

01.06.26 03:37 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/22: Analysten raten zum Verkauf

Platz 9: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 8: Hannover Rück

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 239 auf 246 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.hannover-rueck.de

Platz 7: Vestas

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vestas Wind Systems A/S

Platz 6: Allianz

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 5: Swiss Re

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 113 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 4: Generali

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 3: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 2: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 1: Pfizer

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Rob Wilson / Shutterstock.com

Bildquellen: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com, Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com