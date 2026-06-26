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Verkaufsempfehlungen KW 26

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

29.06.26 03:05 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/26: Analysten raten zum Verkauf

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 11: SUSS MicroTec

Die DZ Bank hat die Aktien von SUSS MicroTec nach ihrer Kursrally beim unveränderten fairen Wert von 80 Euro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE

Platz 10: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 9: L´Oréal

Deutsche Bank Research hat L'Oréal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Platz 8: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 7: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.ch, Bild: Brenntag AG

Platz 6: Evonik

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 5: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 4: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat easyJet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

Platz 3: Fresenius Medical Care (FMC)

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 2: H&M

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 150 auf 157 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 1: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Bildquellen: Ilkin Zeferli / Shutterstock.com, peterschreiber.media / shutterstock.com