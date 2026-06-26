Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Platz 12: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Platz 11: SUSS MicroTec
Die DZ Bank hat die Aktien von SUSS MicroTec nach ihrer Kursrally beim unveränderten fairen Wert von 80 Euro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE
Platz 10: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 9: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat L'Oréal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Zur Analyse
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Platz 8: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 7: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.ch, Bild: Brenntag AG
Platz 6: Evonik
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 5: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat easyJet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Fresenius Medical Care (FMC)
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 2: H&M
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 150 auf 157 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
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