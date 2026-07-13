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Verkaufsempfehlungen KW 28

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/28: Analysten raten zum Verkauf

Aktien Empfehlungen KW 26/28: Analysten raten zum Verkauf

Das Ranking

Platz 13: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

easyJet

Platz 12: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat easyJet mit einem Kursziel von 360 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

Unilever

Platz 11: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Volvo

Platz 10: Volvo

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 9: Siemens Energy

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 8: Fresenius Medical Care (FMC)

Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Siemens

Platz 7: Siemens

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens

Swiss Re

Platz 6: Swiss Re

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 118 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Air France-KLM

Platz 5: Air France-KLM

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Air France

Ströer

Platz 4: Ströer

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: STRÖER

Lufthansa

Platz 3: Lufthansa

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,80 auf 7,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

DWS

Platz 2: DWS

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Ahold Delhaize

Platz 1: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Bildquellen: Ilkin Zeferli / Shutterstock.com, peterschreiber.media / shutterstock.com

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