Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
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Aktien Empfehlungen KW 26/28: Analysten raten zum Verkauf
Platz 13: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 12: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat easyJet mit einem Kursziel von 360 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com
Platz 11: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 10: Volvo
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Siemens Energy
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 8: Fresenius Medical Care (FMC)
Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 7: Siemens
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens
Platz 6: Swiss Re
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 118 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 5: Air France-KLM
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Air France
Platz 4: Ströer
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: STRÖER
Platz 3: Lufthansa
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,80 auf 7,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: DWS
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
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