Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: K+S
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
Platz 14: Vodafone
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com
Platz 13: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 12: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 11: Knorr-Bremse
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Knorr-Bremse AG
Platz 10: Lufthansa
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,60 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Platz 9: Hapag-Lloyd
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 8: Schaeffler
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 7: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 6: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 4 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 5: Rio Tinto
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 4: Nemetschek
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group
Platz 3: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 2: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 1: Fresenius Medical Care (FMC)
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
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