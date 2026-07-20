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Verkaufsempfehlungen KW 29

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/29: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

K+S

Platz 15: K+S

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Vodafone

Platz 14: Vodafone

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

AstraZeneca

Platz 13: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

GSK

Platz 12: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Knorr-Bremse

Platz 11: Knorr-Bremse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Knorr-Bremse AG

Lufthansa

Platz 10: Lufthansa

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,60 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Hapag-Lloyd

Platz 9: Hapag-Lloyd

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Schaeffler

Platz 8: Schaeffler

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

BASF

Platz 7: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

DocMorris

Platz 6: DocMorris

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 4 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Rio Tinto

Platz 5: Rio Tinto

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Nemetschek

Platz 4: Nemetschek

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group

Ahold Delhaize

Platz 3: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Carl Zeiss Meditec

Platz 2: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 1: Fresenius Medical Care (FMC)

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com, SergeyP / Shutterstock.com