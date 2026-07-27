Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 11: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Platz 10: Fresenius Medical Care (FMC)
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 9: Hapag-Lloyd
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 96 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 8: Danone
Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Zur Analyse
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Platz 7: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG
Platz 6: Iberdrola
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Givaudan
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Zur Analyse
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Platz 3: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Zur Analyse
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Platz 2: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oréal vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Ahold Delhaize
JPMorgan hat Ahold Delhaize nach deutlich gesenkten Jahreszielen des US-Konkurrenten Albertsons auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Zur Analyse
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