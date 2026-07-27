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Verkaufsempfehlungen KW 30

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/30: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Fresenius Medical Care (FMC)

Platz 10: Fresenius Medical Care (FMC)

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Hapag-Lloyd

Platz 9: Hapag-Lloyd

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 96 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 8: Danone

Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Henkel

Platz 7: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Iberdrola

Platz 6: Iberdrola

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cristina Arias/Getty Images

Daimler Truck

Platz 5: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Givaudan

Platz 4: Givaudan

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

easyJet

Platz 3: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

L´Oréal

Platz 2: L´Oréal

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oréal vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Ahold Delhaize

Platz 1: Ahold Delhaize

JPMorgan hat Ahold Delhaize nach deutlich gesenkten Jahreszielen des US-Konkurrenten Albertsons auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Bildquellen: Inked Pixels / Shutterstock.com, valerianic / Shutterstock.com