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Verkaufsempfehlungen KW 31

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/31: Analysten raten zum Verkauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

L´Oréal

Platz 15: L´Oréal

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oréal nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Vodafone

Platz 14: Vodafone

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Gerresheimer

Platz 13: Gerresheimer

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Swiss Re

Platz 12: Swiss Re

Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 125 Franken gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Unilever

Platz 11: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

AstraZeneca

Platz 10: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Daimler Truck

Platz 9: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

GSK

Platz 8: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Nordex

Platz 7: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Rio Tinto

Platz 6: Rio Tinto

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Danone

Platz 5: Danone

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

BASF

Platz 4: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

WACKER CHEMIE

Platz 3: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Enel

Platz 2: Enel

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

British American Tobacco

Platz 1: British American Tobacco

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com