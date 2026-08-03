Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Sell-Empfehlungen im Überblick.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: L´Oréal
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oréal nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Platz 14: Vodafone
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com
Platz 13: Gerresheimer
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Platz 12: Swiss Re
Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 125 Franken gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 11: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 10: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 9: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 8: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 7: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 6: Rio Tinto
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 5: Danone
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 4: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 3: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 2: Enel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 1: British American Tobacco
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Zur Analyse
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